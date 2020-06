Covid-19 por concelho. Golegã junta-se à lista da DGS e Lisboa regista maior aumento de novos casos

Lisboa (+58), Sintra (+52), Amadora (+45), Oeiras (+26), Loures (+25) e Cascais (+22) são os concelhos que registam o maior aumento de infeções, nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo boletim, 50 concelhos registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e dez concelhos somam mais de mil infetados - Lisboa, Sintra, Loures, Vila Nova de Gaia, Amadora, Porto, Matosinhos, Braga, Gondomar, e Odivelas. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).

Lisboa continua a ser o concelho português mais afetado pela pandemia. Está no topo da tabela com um total de 3.335 infetados com o novo coronavírus, seguida de Sintra (2.477), Loures (1.745), Vila Nova de Gaia (1.633), Amadora (1.591) e Porto (1.414). O concelho do Porto mantém-se sem aumento de novos casos. Em todo o país, 257 municípios mantêm o número de infetados face ao dia anterior. Óbidos é o únicos concelho com decréscimo de casos. Contactada pela Renascença, a DGS não apresentou ainda qualquer esclarecimento adicional. A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista 75% dos novos casos nacionais. Apenas quatro concelhos - Constância, Ferreira do Zêzere, Sardoal e Vila Nova da Barquinha - permanecem livres de casos confirmados, em toda a região LVT, que no seu total soma 52 municípios.