Covid-19. Morreu idoso infetado no lar em Reguengos de Monsaraz

Um dos idosos do lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, infetado com covid-19 morreu, na quarta-feira ao final do dia, confirmou à Renascença a câmara municipal.

Esta é a primeira morte registada entre os utentes do lar desde que foram conhecidos casos de covid-19 neste espaço.

O surto no concelho de Reguengos de Monsaraz tem um total de 122 casos positivos acumulados, 114 dos quais ativos e oito recuperados.

Só na quarta-feira foram registados 26 novos casos.

Dos 114 casos ativos, há 92 pessoas doentes no lar Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva. Vinte e dois são trabalhadores e 70 são utentes, a que se juntam mais 22 na comunidade.

Quatro idosos estão internados no Hospital de Évora, um dos quais nos cuidados intensivos, adianta a autarquia.

Um funcionário do lar de Reguengos de Monsaraz também se encontra hospitalizado e os restantes recuperam em casa.

