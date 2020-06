Covid-19. Cancelado exercício final com alunos da Academia Militar

O Exército decidiu nesta sexta-feira cancelar o exercício final presencial com os alunos da Academia Militar.

Segundo apurou a Renascença, os alunos do 1.º ao 4.º ano (mais de 300) deveriam apresentar-se no dia 1 de julho na academia da Amadora para participar no exercício “Leão 20”, que consiste em duas semanas de campo.

Em resposta ao pedido de esclarecimento feito pela Renascença, o Exército informa que, "devido à evolução da situação epidemiológica em Portugal e, em especial, na região de Lisboa e Vale do Tejo, o Exercício Final da Academia Militar – Exercício Leão 20, foi alterado para uma configuração não presencial”.

A decisão foi tomada nas últimas horas, uma vez que, na quinta-feira à tarde, houve uma reunião preparatória entre os oficiais para definir este exercício, entretanto reconfigurado, tendo ficado decidido que as semanas de campo iriam avançar com a entrega de um kit individual com três máscaras por dia e gel desinfetante a cada aluno.

Foram ainda convocados mais instrutores. A ideia era fazer mais grupos com menos alunos, para evitar cadeias de contágio.

Fontes militares garantem que não foi pedido qualquer parecer à Direção-Geral de Saúde (DGS) e que o Exército se fundamentou apenas num parecer da direção de saúde militar.

Certo é que o exercício presencial foi cancelado e segue o modelo à distância, tal como tem acontecido ao longo com as aulas desde meados de março.