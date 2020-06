Confap critica fim de apoios a pais com o final do ano letivo

O próximo ano letivo já tem data marcada: será entre 14 e 17 de setembro. O que significa que com o fim do terceiro período, que se assinala esta sexta-feira, os estudantes vão ficar em casa quase três meses.

A Confederação das Associações de Pais (Confap) critica que as famílias que têm ficado em casa com os filhos até aos 12 anos deixem agora de receber apoios do Estado.

À Renascença, Jorge Ascenção lembra que nem todas as famílias têm possibilidades económicas para deixar as crianças em Atividades de Tempos Livres (ATL) e apela à intervenção do Governo.

“As famílias, quando os anos letivos terminam, normalmente já sabem onde deixar os filhos: por exemplo num ATL ou ao cuidado de outros – para que possam exercer a sua atividade profissional. Só que este ano haverá famílias que não têm essas condições, seja por razões de saúde, seja por razões económicas. Portanto, terminado o apoio, terá de haver uma análise de algumas situações em que as famílias possam recorrer. Porque muitas vão precisar de apoio e o Estado deve ter uma resposta com as instituições para que as pessoas consigam trabalhar e os filhos possam ficar ao seu cuidado”, defende.

Férias deveriam ser mais curtas

O presidente da Confederação das Associações de Pais reconhece ainda que a prioridade do próximo ano letivo será recuperar matéria perdida, mas defende que as férias deveriam ser mais curtas para que a tarefa fosse bem sucedida.

“Esta pausa letiva parece-nos um pouco longa. Habitualmente, todos os anos as férias já são longas, os alunos acabam por esquecer muito daquilo que trabalham. Este ano há a agravante de muitos neste terceiro período não terem avançado na matéria ou de não conseguirem concluir o que tinham para dar. Portanto, sabendo que no próximo ano letivo ainda é preciso trabalhar em algumas semanas a conclusão deste, e de que não houve qualquer tipo de revisão programática nem curricular, parece-nos que poderíamos começar mais cedo a trabalhar e não continuarmos praticamente três meses parados”, critica.