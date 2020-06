Bairros Saudáveis. “Em Portugal, achamos que é preciso grandes dinheiros para fazer coisas extraordinárias. Não é”

Como é que se vai operacionalizar?

Há uma equipa coordenadora que eu irei dirigir, e essa equipa faz chegar aos territórios a informação, através das associações, de movimentos que nós conhecemos e que trabalham estas áreas. Em cada bairro, as pessoas têm de arranjar um grupo de pessoas que pensem o que é que o bairro mais precisa e o que é que podem fazer com o máximo de 50 mil euros num ano.

A partir daí constroem um projeto, que tem de ser apresentado por uma parceria. Se a iniciativa for de uma associação de moradores têm de convidar a freguesia, ou a paróquia, o centro de saúde, ou uma coletividade, ou o que seja. Tem de ser sempre uma parceria. Os projetos são avaliados por um júri, os critérios estão definidos, e são pontuados.

O programa tem 10 milhões de euros por edição, e financia os projetos mais pontuados. Se forem todos de 50 mil euros, dá para 200 projetos, o que é bastante interessante. São projetos pequenos, não é para dar casa às pessoas. Mas a experiência que temos com o BIP/ZIP de Lisboa, e que tenho com a minha experiência de vida, é que nestes bairros o que as pessoas mais precisam não é muito caro. Essas coisas podem ser resolvidas com esta verba e podem melhorar as condições do bairro.

O comunicado do Conselho de Ministros fala de um instrumento participativo que promove iniciativas de saúde, sociais, económicas, ambientais e urbanísticas junto das comunidades locais mais atingidas pela pandemia. Pode dar exemplos de projetos que podem ser apoiados neste âmbito?

Há muitos exemplos, podem ser coisas tão simples como uma campanha de prevenção contra a Covid-19, com a distribuição de máscaras, com explicação aos miúdos, aos jovens, às várias camadas etárias do que têm de fazer.

Pode ser um projeto de apoio aos meninos que não conseguem ir à escola, pode ser um serviço de apoio aos mais velhos que estão isolados e que precisam de ajuda, ou um equipamento que precisem no bairro, pode ser a melhoria da rede sanitária. Há bairros muito, muito precários que têm esgotos a céu aberto.

Pode ser ainda uma pequena obra que precisem no bairro. Tudo isto são programas possíveis e, por isso, ele é tão aberto. O bairro saberá melhor do que eu o que é que mais falta lhes faz.

Posso dar exemplos, em Lisboa, um bocadinho extraordinários. No BIP/ZIP, recordo-me de um conjunto de bairros que apresentaram como proposta uma pista de skate. Achei estranho, não me parecia a coisa mais urgente, mas eu não morava lá. O júri achou interessante, porque a ideia estava muito bem justificada, a verdade é que a fizeram e o que sei é que os miúdos passavam o dia na pista, os miúdos de fora também se juntavam lá, e aquilo passou a ser um centro de atração do bairro.

O programa não vai construir casas para toda a gente, nem pouco mais ou menos. Não vai conseguir dar emprego a toda a gente, nem pouco mais ou menos. Estes programas podem fazer a diferença em bairros que não têm recursos para melhorar nada e que não conseguem apoios para nada, se tiverem um pequeno apoio, as pessoas organizando-se conseguem fazer coisas extraordinárias. Esta é a lição o BIP/ZIP de Lisboa.