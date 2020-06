Ano letivo. Escolas pedem rapidez nas orientações e defendem ensino presencial

O tempo está a esgotar-se e a próxima semana é a data limite. Os diretores das escolas dizem que não podem esperar muito mais tempo para começar a preparar o próximo ano letivo.

“Teremos tempo se esse documento chegar a tempo e horas. Eu espero, portanto, que nos próximos dias esse documento chegue às escolas públicas portuguesas para os diretores o estudarem e programarem e o ano letivo decorra o melhor possível”, diz à Renascença o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

Filinto Lima defende que, no próximo ano, o ensino deve ser “o mais possível presencial”, com prioridade para os alunos do primeiro ciclo.