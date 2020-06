“A cultura não regressou, é propaganda”, afirma a encenadora Catarina Requeijo em declarações ao programa "Da Capa à Contracapa" da Renascença. A porta-voz da plataforma que junta múltiplas estruturas e movimentos de defesa dos trabalhadores da Cultura diz ter recebido do Presidente da República a garantia de que iria falar diretamente com o primeiro-ministro sobre os problemas do setor.



Catarina Requeijo diz que Marcelo Rebelo de Sousa não tinha noção exata da situação de crise que atinge os agentes da cultura.

“O senhor Presidente da República tinha, por exemplo, uma ideia ótima da lei de contratação pública e foi preciso nós dizermos que ela não estava a ser cumprida. Nesse sentido o diálogo é sempre oportuno e construtivo. O que ficou dessa reunião com o Presidente da República foi um compromisso de falar diretamente com o primeiro-ministro, que ele acharia que seria a pessoa mais indicada para tomar uma posição em defesa do setor. Vale o que vale.”

Catarina Requeijo diz que, sem uma ajuda de emergência imediata, “e não em setembro ou em outubro, vai haver uma série de estruturas que vão desaparecer”.

A encenadora diz que o Governo mais não tem feito do que ensaiar peças de propaganda política e dá um exemplo.

“Criativa é algo que não podemos dizer que a ministra não tenha sido. Ainda há dois dias lançou outro programa igualmente criativo chamado "Não brinques com o fogo", colocando os artistas numa função didática para evitar os problemas dos incêndios. É mais uma vez uma manobra de diversão”, considera a encenadora.

“Havendo um problema na cultura e outro estrutural do país que são os incêndios, não se reforçam os meios na cultura nem os meios de combate aos incêndios. Criam um programa em que se 'matam dois coelhos', os artistas fazem uns espetáculos para explicar às pessoas que não podem fazer queimadas e fica o problema resolvido.”