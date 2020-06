“Um descuido e tudo voltará a fechar”. Vídeo viral em Itália deixa alerta aos jovens

Veja também:

"Apenas um descuido e tudo voltará a parar". Esta é a mensagem transmitida por um vídeo divulgado pela região italiana de Veneto e que se começou a espalhar pelo país.

Apresentado pelo governador Luca Zaia, o vídeo pretende consciencializar as pessoas – e os jovens, em especial – sobre a importância de respeitar as regras para conter o novo coronavírus.

As imagens mostram muitas pessoas a divertir-se na rua, a beber e conviver, cumprimentando-se com beijos e toques físicos, revelando atitudes “de leveza” face ao momento que o mundo vive.

As mesmas imagens são justapostas às de doentes com Covid-19 hospitalizados e intubados. "Happy hour?", questiona-se no fim.