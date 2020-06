​Montenegro dá passo atrás no combate à Covid-19

Veja também:

Um mês depois de ter declarado guerra ganha à Covid-19, Montenegro volta a introduzir restrições para conter o aumento de novos casos da doença. Em causa está o aumento de casos registados nos últimos dez dias.



Os eventos desportivos e os comícios políticos estão, de novo, suspensos. Em comunicado, o Governo montenegrino anunciou, ainda, que estão proibidas celebrações religiosas fora dos locais de culto.

Nos funerais só será permitida a presença de familiares. As autoridades determinou, ainda, recolher obrigatórios entre as 18h00 e 05h00 em dois concelhos do norte do país, mais afetados pelo novo coronavírus.

Nos últimos dez dias, as autoridades de saúde registaram 100 novos casos positivos de Covid-19. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, a 26 de maio há registo de 424 óbitos vítimas da doença.