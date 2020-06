Jovem que empurrou criança de museu em Londres condenado a 15 anos de prisão

O jovem britânico que empurrou uma criança de uma varanda do museu Tate Modern de Londres foi condenado nesta sexta-feira a 15 anos de prisão por um tribunal londrino.

Em dezembro, durante o julgamento no tribunal criminal de Old Bailey, na capital britânica, Jonty Bravery – com 17 anos na altura do incidente – declarou-se culpado de empurrar a criança de seis anos do 10.º andar do museu.

Nesta sexta-feira, a juíza Maura McGowan considerou o jovem, agora com 18 anos, "um grave perigo para o público”, tendo em conta a premeditação com que agiu e a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima, cuja vida "nunca mais será a mesma".

Dirigindo-se ao jovem condenado, a juíza disse: “Vai passar a maior parte – senão toda – a sua vida detido... Poderá nunca ser libertado".

Quinze anos é o tempo mínimo da sentença aplicada, mas poderá ir até prisão perpétua.

O incidente deu-se a 4 de agosto, quando o adolescente britânico empurrou a criança francesa de uma plataforma de observação da Tate Modern, à altura do 10.º andar.

A criança, que caiu num telhado do 5.º andar, cerca de 30 metros mais abaixo, sofreu uma hemorragia cerebral e fraturas na coluna, braços e pernas e passou alguns meses nos cuidados intensivos.

"Não se sabe se vai recuperar totalmente", disse a procuradora pública Deanna Heer na quinta-feira, em Londres, onde o acusado apareceu por videoconferência a partir da prisão de alta segurança de Broadmoor (sul da Inglaterra).