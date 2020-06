De mangas arregaçadas e voz afinada, numa quarentena indo-portuguesa

Todas as pessoas estão a fazer uso do seu tempo livre, das suas habilidades e tecnologia para promover alimentos, bens de saúde e até atividades enquanto ganham algum rendimento no conforto de suas casas. Seus esforços e perspetivas positivas são inspiradoras. Os shows online também são bastante populares aqui e creio que no mundo inteiro neste momento. Também fiz alguns e foi ótimo manter contacto com a música e com algumas pessoas que não podemos ver ou que também não me podem ouvir ao vivo. Sinto muita falta de cantar o fado para uma plateia e espero poder voltar a fazê-lo muito em breve. Também sinto falta de ir à igreja todos os domingos, pois sempre foi uma grande parte de mim, mas acabo a passar mais tempo com a família e ouvimos as escrituras online e é incrível!

Este ano, comemorei os meus 24 anos com minha mãe e minha família mais próxima, em casa, e sem dúvida foi um dos aniversários mais especiais que já tive. Fizemos o nosso próprio bolo, dançámos e simplesmente desfrutámos da companhia da família num momento muito pessoal e íntimo porque, além de me comemorar, acho que aniversários são sobre comemorar as nossas mães, o nosso nascimento e toda a vida que já vivemos com as nossas mães e família. É uma celebração das memórias que criámos e as pessoas com quem criámos e partilhamos essas memórias. Estou muito feliz por ter tido esta oportunidade única e rara nos dias de hoje de estar com minha família, 24 horas por dia, sete dias por semana, porque sei que um dia vou olhar para esses dias e ficar feliz por ter passado todo esse tempo com minha família, cozinhado para eles, ouvido as suas histórias do passado e simplesmente apreciando o facto de estarmos juntos e estar lá uns para os outros.

Aprendi a valorizar os meus momentos e a permanecer forte perante adversidades, assim como ter uma mente positiva a tempo inteiro, para que, independentemente do que a vida nos traga, nos mantenhamos fortes e de mangas arregaçadas, prontos para mais uma batalha, pois depois de uma chuva forte sobre o mundo e sobre nós há que aguardar ansiosamente pelo arco-íris. Ele virá, sempre, e sem falta!

*Nádia Rebelo é uma fadista goesa, de 24 anos. Este postal foi escrito em português, tendo sido apenas levemente editado. Pode acompanhar o trabalho da Nádia no seu site oficial.