Brasil tem mais 1.141 mortos e Bolsonaro homenageia vítimas com "Ave Maria"

O Brasil registou esta quinta-feira 1.141 mortos pela Covid-19 e o chefe de Estado, Jair Bolsonaro, numa transmissão no seu Facebook, prestou homenagem às vítimas da pandemia, pedindo ao presidente da Agência Internacional do Turismo para cantar a música "Ave Maria".

Na transmissão ‘online’, Gilson Machado Neto, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, também conhecida como Embratur, tocou acordeão e cantou a música "Ave Maria", a pedido de Bolsonaro.

"Queria aproveitar o Gilson aqui. Sei que muitos programas de rádio tocam a ‘Ave Maria’ a esta hora. Queria então prestar uma homenagem a todos os que se foram vítimas do coronavírus e pedir para o Gilson tocar a ‘Ave Maria’", disse o chefe de Estado.

Com os 1.141 mortos registados nas últimas 24 horas, o Brasil totaliza agora 54.971 vítimas mortais devido à Covid-19, segundo o Ministério da Saúde do país.

Em relação ao número de infetados, o Brasil contabilizou esta quinta-feira 39.483 novos casos, num total de 1.228.114 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

O país sul-americano já registou a recuperação de 673.729 pacientes infetados, sendo que 499.414 doentes continuam sob acompanhamento, de acordo com o executivo.

A letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, mantém-se esta quinta-feira em 4,5%.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 484 mil mortos e infetou mais de 9,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.