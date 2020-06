Ataque faz várias vítimas em Glasgow. Suspeito abatido

Pelo menos seis pessoas foram hospitalizadas com ferimentos esta sexta-feira, em Glasgow, Escócia, em resultado de um ataque com arma branca.

O ataque aconteceu num hotel do centro da cidade, na rua West George. As causas ainda não são conhecidas.

Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, também já manifestou a sua "profunda tristeza" com o ataque na Escócia. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as famílias", escreveu na rede social Twitter.