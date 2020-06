Delmino Pereira: “Volta a Portugal poderá ser em setembro”

A Volta a Portugal em bicicleta, inicialmente marcada para entre 29 de Julho e 9 de Agosto, foi adiada. O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo acredita que a prova irá realizar-se dentro de 2020.

“Estou a aguardar que a organização apresente um plano B de calendarização e uma forma alternativa de organização da prova ainda neste ano. Esse plano poderá ser conhecido na próxima semana. Estamos muito empenhados em garantir a organização ainda este ano, sabendo das circunstâncias a que estamos sujeitos porque a dinâmica da doença é muito imprevisível”, adverte Delmino Pereira.



Mês do Tour pode ser o mês da Volta a Portugal

Setembro é o mês provável para a realização da Volta a Portugal mas ainda não há certezas.

“O mundo do ciclismo, adiou por um ou dois meses os diferentes calendários. Aconteceu com a Volta à França e outras corridas. À partida, perspetivamos que a Volta a Portugal se realize no mês de Setembro”, antecipa o presidente da Federação de Ciclismo.

O mês de setembro é o mês do Tour. Delmino Pereira admite incompatibilidade com a realização da Volta a Portugal na mesma altura. A prova francesa começa a 29 de agosto e termina a 20 de setembro.

“Existe sempre uma incompatibilidade porque a Volta à França é um grande espetáculo desportivo e é conveniente que a Volta a Portugal não coincida com a prova francesa. Mas a decisão implica a auscultação de vários agentes envolvidos na organização, designadamente a RTP e os organizadores principais. Esse dado entra na equação da decisão que será tomada brevemente e no plano que irá ser apresentado”, acrescenta.

Municípios adiaram a Volta

A decisão de alguns municípios em não quererem em cenário de pandemia acolher as etapas, esteve na origem da decisão do adiamento da Volta a Portugal.

“Alguns municípios não estavam confortáveis e fizeram-nos chegar essa informação. É um facto importante que dificulta a continuidade do projeto porque o ciclismo é uma modalidade do território e depende muito dos municípios”.

Os problemas desportivos e financeiros do ciclismo

No mesmo dia da decisão do adiamento da Volta a Portugal em bicicleta, o presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais, Paulo Couto, apelou em Bola Branca para a necessidade da prova realizar ainda este ano, tendo em atenção os problemas desportivos e financeiros que as equipas e os seus corredores estão a atravessar. Delmino Pereira reage com cautelas.

“Sou um presidente realista. Não esperávamos por este desfecho depois da batalha que tivemos com a Direção Geral de Saúde para defender a Volta a Portugal. O ciclismo depende de muitos agentes, da dinâmica das equipas e das regiões. Cada concelho tem os seus problemas mas também sabemos que há a necessidade de retomar a economia e que o país volte a mexer. O Governo quer que assim seja e nós também. Há o direito dos atletas exercerem a sua profissão e vamos tentar dentro deste puzzle complexo, construir uma volta que seja confortável para os atletas, comunidade profissional do ciclismo, adeptos, população, concelhos que acolhem a prova e para os patrocinadores”, refere Delmino Pereira.