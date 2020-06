Associação de Ciclistas. ​“70% dos corredores com ordenados reduzidos”

A Volta a Portugal já não se realiza nas datas previstas, de 29 de julho a 9 de agosto. Há a possibilidade forte da competição ir para a estrada no mês de setembro, mas este adiamento agudiza a situação financeira das nove equipas portuguesas profissionais.



Em declarações a Bola Branca, o presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais, Paulo Couto, fala da necessidade da prova se realizar ainda este ano, tendo em atenção os problemas desportivos e financeiros que as equipas e os seus corredores estão a atravessar.

“Esperamos que tenha sido adiada e não cancelada. Os corredores são os que mais sofrem com este adiamento. Têm família, filhos, créditos e precisam de competir para terem salários”, observa.

Paulo Couto garante que cerca de 70% dos corredores profissionais não estão a receber o ordenado completo.

“Algumas equipas estão a pagar tudo, mas a maioria cortou os vencimentos para metade. As equipas têm patrocinadores cujo retorno resulta apenas da exposição nas provas, por isso espero que a prova decorra em setembro”, conta o presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais.

A Volta a Portugal estava prevista para 29 de julho a 9 de agosto, mas foi adiada, pela organização, a cargo da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Podium.

"Com a evolução da pandemia, nos termos propostos na revisão do plano sanitário e tendo em conta as manifestações públicas e particulares de não autorização da passagem e permanência da Volta a Portugal em Bicicleta por diversos municípios integrantes do percurso da prova, as duas entidades concluíram que não se encontram reunidas, por ora, as condições necessárias para a realização da Volta a Portugal no mês de agosto", pode ler-se.

A organização explica que ainda não há novas datas definidas, mas garante que tentará realizar a prova ainda em 2020.