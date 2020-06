Vieira disposto a aguardar por Jesus

A saída de Bruno Lage do Benfica não está consumada, mas os três jornais desportivos reforçam que a saída do treinador é um dado adquirido. Marco Silva continua a ser um nome forte na linha de sucessão, mas passou a ter um concorrente de peso.

"Vieira quer Jesus", assegura o "Record". JJ rejeita deixar agora o Flamengo, mas está recetivo a voltar no início da nova temporada. Jesus quer um plantel que lhe permita brilhar na Europa. Lage recusa demitir-se e acredita que pode dar a volta na Madeira.

"Destino adiado", escreve "A Bola". Lage já sabe que chegou ao fim da linha. Resta saber quando sai. O diário não dá como certa a sua presença no jogo com o Marítimo, na segunda-feira. "O Jogo" assegura, pelo contrário, que Lage orienta a equipa frente ao Marítimo. Discordâncias com agente de Marco Silva adiam decisões.

Ainda da atualidade do Benfica, os três desportivos dão destaque à "Operação Sem Rosto". Sete membros da claque No Name Boys foram detidos, por suspeitas de vários crimes, desde roubo até tentativa de homicídio.

A manchete do jornal "O Jogo" é dedicada ao dérbi do Minho: "Trincão afronta o leão". O Braga venceu o Vitória de Guimarães (3-2) e o jogador, já contratado pelo Barcelona, fez um golo para a história, num grande jogo de futebol.

O Braga ultrapassou o Sporting, no 3.º lugar. Os lisboetas jogam, esta sexta-feira, com o Belenenses SAD. O jogo encerra a jornada 28 e está agendado para as 19h15. Mathieu não é opção. O francês terminou a carreira, depois de ter sofrido uma lesão grave num joelho. O Sporting renovou com o jovem ponta de lança Tiago Tomás até 2025. O jogador fica com cláusula de 60 milhões de euros.

"A Bola" aponta alvo do FC Porto para substituir Alex Telles, que poderá deixar o clube na próxima janela de mercado. Tyrell Malacia, lateral-esquerdo de 20 anos do Feyenoord, está na agenda dos dragões.

O título de campeão inglês conquistado pelo Liverpool também merece chamada às primeiras páginas dos desportivos. O Manchester City perdeu com o Chelsea e ficou a uma distância já matematicamente irrecuperável para o Liverpool, que 30 anos depois volta a festejar.