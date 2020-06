"Operação sem Rosto". Processo não deverá ter implicações de âmbito desportivo

O especialista e professor de Direito do Desporto Lúcio Correia considera que a "Operação sem Rosto" que visou suspeitas de crimes relacionados com a claque "No Name Boys", apoiante do Benfica, não terá implicações de âmbito desportivo, mas apenas relevância do ponto de vista criminal.

Este processo que se abre com a "Operação sem Rosto" poderá vir a ter implicações de âmbito desportivo?

Em princípio, o que estará aqui em causa será a punição ou eventual apuramento de crimes daquelas pessoas que fazem supostamente parte de uma claque. Não me parece que isto tenha a ver com questões de ordem desportiva. Obviamente que isto carece de alguma confirmação porque não temos conhecimento do âmbito da investigação. Até pode ser que se apurem outros factos que tragam outro tipo de consequências.



É de esperar alguma intervenção por parte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto?

Só se, eventualmente, resultar dos próprios autos do Ministério Público ou do que for apurado da investigação algo que depois incumba a própria autoridade. Algo que o Ministério Público apure e que seja do âmbito da responsabilidade desportiva. Sendo certo que também é muito importante, e esta é uma questão muito discutida, a própria representatividade e reconhecimento do clube daquela suposta claque.

Também me parece que o Benfica já disse mais do que uma vez que não a reconhecia. E isso pode ter outro tipo de implicações. Aliás, há várias situações que estão a ser discutidas noutros autos por causa, exatamente, de atos praticados pelas supostas claques que não são reconhecidas pelo clube. Por isso, isso também tem muita importância para o desfecho final.

Perguntava a eventual intervenção da Autoridade para a prevenção e combate à violência do desporto até porque uma das situações alegadamente estará relacionada com uma agressão a um homem, alegadamente pertencente à Juventude Leonina....

Mas parece-me muito sinceramente e não querendo antecipar porque também não conheço o âmbito da investigação.... isso parece-me um ato que tem relevância do ponto de vista criminal mas não do ponto de vista desportivo. Portanto, não me parece que o facto de estarem envolvidas supostas pessoas membros ou não de claque isto resulte em qualquer implicação de âmbito desportivo....