Jorge Sousa nomeado para o Marítimo-Benfica

Jorge Sousa é o árbitro nomeado para o Marítimo-Benfica, de segunda-feira, a contar para a jornada 29 da Primeira Liga. O jogo poderá ser decisivo para a continuidade de Bruno Lage no comando técnico dos campeões nacional, atualmente no 2.º lugar, a três pontos do FC Porto.

Hugo Miguel é o videoárbitro nomeado para o jogo dos Barreiros, marcado para segunda-feira, às 18h00. Sérgio Jesus e Ricardo Santos são os árbitros assistentes.

No jogo do líder, também na segunda, às 21h15, em Paços de Ferreira, estará Luís Godinho, assistido por Rui Teixeira e Valter Rufo. Tiago Martins é o VAR nomeado.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (CA) anunciou as nomeações para os primeiros quatro jogos da ronda 29.

A jornada abre no domingo, às 21h00, no Bessa, com o Boavista-Santa Clara. André Narciso apita, com assistência de Paulo Brás e Rodrigo Pereira. Vasco Santos está nomeado para VAR da partida.

Na segunda-feira, às 17h00, o Aves recebe o Moreirense, com arbitragem de Cláudio Pereira, assistido por Bruno Trindade e Tiago Mota. O VAR é Luís Ferreira.