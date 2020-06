Um golo e duas assistências. Ronaldo brilha na vitória da Juventus

A Juventus recebeu e vence o Lecce, esta sexta-feira, por 4-0, com um dos golos a ser apontado por Cristiano Ronaldo.

Lucioni viu o cartão vermelho direto, aos 32 minutos de jogo, por travar Betancur isolado para a baliza.

Reduzida a dez unidades, a equipa do Lecce ainda aguentou o empate até aos 53 minutos, quando Dybala inaugurou o marcador, servido por CR7.

Pouco depois, Cristiano Ronaldo dilatou a vantagem, de grande penalidade, aos 61 minutos, depois de ter sido o próprio travado em falta na área.

Aos 84, novamente assistido por Ronaldo, Higuain fez o 3-0 e, aos 86, De Ligt estabeleceu o resultado final.

Com este resultado, a Juventus pressiona a Lazio e o Inter de Milão, que ainda lutam pelo título de campeão e ainda não jogaram nesta jornada. A "Vecchia Signora" soma 69 pontos, mais sete do que a Lazio e mais 11 do que o Inter.