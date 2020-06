UEFA "não pensa em plano B" para a final a oito da Liga dos Campeõpes

A UEFA não está a ponderar retirar a final a oito da Liga dos Campeões de Lisboa, face ao aumento significativo de casos nessa região.

Uma fonte da UEFA garantiu ao jornal "Marca" que esse cenário não está em cima da mesa, não estão a ser ponderadas outras hipóteses, mas diz estar em contacto constante com a FPF e as autoridades portuguesas.

"A UEFA está em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol e com as autoridades portuguesas. Esperamos que tudo corra bem e que seja possível organizar a final 8 em Portugal. Para já, não há razão para ter um plano B, mas estamos a estudar a situação dia a dia e iremos adaptarmo-nos se for necessário", pode ler-se.

Também esta sexta-feira, a Ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que não encontra qualquer motivo para que a UEFA pondere voltar atrás ou retire a fase final da Liga dos Campeões de Lisboa.

"A situação está controlada e implica medidas como as que tomámos em conselho de ministros. É uma situação que estamos a acompanhar e não vemos motivo para que qualquer uma das atividades previstas para um tempo mais dilatado possa sofrer alterações", afirmou.