Jefferson assina pelos suíços do Lugano

Jefferson anunciou, esta sexta-feira, que estará de volta aos relvados na próxima temporada. O lateral-esquerdo brasileiro, que rescindiu com o Sporting em setembro, assinou pelo Lugano, da Superliga da Suíça.

"Depois de muito sacrifício, Deus deu-me uma nova oportunidade no futebol. E volto com a mesma emoção do primeiro dia. Obrigado Lugano, estou muito feliz por participar e ajudar a equipa a alcançar novos objetivos", escreveu o jogador no Instagram.



Jefferson esteve sem jogar esta temporada e assina a custo zero pelo atual 7.º classificado do campeonato suíço.

Contratado ao Estoril-Praia em 2013, o defesa-esquerdo teve seis anos de ligação ao Sporting, com empréstimo ao Braga há duas temporadas. O brasileiro completa 32 anos a 5 de julho.