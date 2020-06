Imprensa espanhola rendida a golaço de Trincão

O golo de Francisco Trincão no dérbi do Minho, na quinta-feira à noite, está em destaque na imprensa desportiva espanhola. Não escapa a nenhum e os catalães estão encantados com a qualidade do extremo.

Contratado pelo Barcelona, por 31 milhões de euros, Trincão segue para o seu novo clube, na próxima temporada, e tentará ganhar um lugar no plantel.

A possibilida de o Barcelona emprestar o avançado de 20 anos está em cima da mesa, mas há, cada vez mais, a expectativa de que o português possa ser opção no Camp Nou.

Decisivo na vitória sobre o Vitória de Guimarães (3-2), o extremo tem nove golos esta época, em 34 jogos.