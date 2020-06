Guti de saída do Almería. Mário Silva a Nandinho são candidatos ao lugar

A imprensa espanhola está a dar como certa a saída de Guti do comando técnico do Almería, da segunda divisão. A derrota na última jornada, em casa, com o Alcorcón foi a segunda nos quatro jogos realizados após a retoma e os resultados terão ditado a decisão dos responsáveis do clube.

E há dois portugueses que o jornal "La Voz de Almería" dá coloca como principais candidatos ao comando do clube que está na luta pela subida à Liga Espanhola: Mário Silva e Nandinho.

Vencedor da UEFA Youth League, pelos juniores do FC Porto, Mário Silva é o coordenador da formação do Almería. Nandinho orienta a equipa B do emblema espanhol.

O Almería tem o objetivo de regressar à Liga espanhola e está, a oito jornadas do final do campeonato, no 3.º posto, em zona de "play-off" de promoção, quatro pontos atrás do Saragoça, na segunda posição, que é de acesso direto à liga principal.

O clube tem oito de pontos de vantagem sobre o Rayo Vallecano, 7.º classificado, que é a primeira equipa fora da zona de "play-off" de subida.

Esta é a primeira experiência de Guti, antigo jogador do Real Madrid, como treinador principal de uma equipa profissional.

A confirmar-se a notícia será a segunda demissão da época, depois de Pedro Emanuel ter sido demitido à 14.ª jornada. O Almería, na altura, estava no segundo lugar da classificação. O treinador português não deixou de manifestar alguma surpresa pela decisão. Entretanto, foi contratado pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

O plantel do Almería, construído pelo técnico português, conta com alguns jogadores que passaram pelo futebol nacional, como Iván Balliu, Nikola Maras e Petrovic.

[notícia atualizada às 11h05, com informação do jornal "Voz de Almería", sobre a possibilidade de Mário Silva ou Nandinho sucederem a Guti]