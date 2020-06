Christophe Jallet reforma-se aos 36 anos

Christophe Jallet tomou a decisão de, aos 36 anos, terminar a carreira de futebolista. "Cheguei ao fim da estrada", diz o antigo internacional francês, em declarações ao jornal "L'Équipe".

Campeão da Ligue 1 pelo PSG, em 12/13 e 13/14, o lateral-direito fez toda a carreira no seu país. Além dos dois títulos de campeão, venceu uma Taça de França, uma Taça da Liga e uma Supertaça. Todas as conquistas foram alcançadas nos cinco anos que esteve no clube da capital.

Jallet foi um dos jogadores convocados para o Euro 2016, quando na altura representava o Lyon. Formando no Chamois Nirtois, o defesa passou, ainda, por Lorient e Nice. Terminou a carreira no Amiens, que estava no penúltimo lugar da Liga francesa, aquando da interrupção devido à pandemia de Covid-19. Esta temporada fez 13 jogos e marcou um golo.