Celta de Vigo renova com treinador, ainda com manutenção port garantir

O Celta de Vigo acertou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador Óscar Garcia. Os galegos ainda estão na luta pela permanência na Liga espanhola, mas dão voto de confiança a Óscar, ampliando o contrato que terminava no fim desta época por duas temporadas.

Óscar sucedeu a Fran Escribá, em novembro, e liderou a equipa a boa recuperação na tabela. O Celta perdeu apenas um dos últimos nove jogos, mas ainda não está a salvo da descida. O clube, a sete jornadas do final do campeonato, ocupa o 16.º lugar, com sete pontos de vantagem sobre o Maiorca, a primeira equipa abaixo da "linha de água".

Óscar Garcia, antigo jogador do Barcelona, de 47 anos, tem a sua primeira experiência ao mais alto nível no futebol espanhol, depois de ter sido campeão na Áustria, pelo Red Bull Salzburgo, e em Israel, pelo Maccabi Telavive.

O treinador tem, ainda, passagens por Inglaterra (Brighton e Watford), França (Saint-Étienne) e Grécia (Olympiacos).