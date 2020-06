Bruno Marinho quer regressar ao futebol português

Bruno Marinho acaba de regressar a Portugal depois de na Arábia terem sido definitivamente suspensos os campeonatos dos escalões jovens. O treinador regressa com títulos e números inéditos alcançados em três temporadas no Al Faisaly FC.

“Em três épocas fomos campeões de sub-23, campeões de sub-19, colocamos oito jogadores de sub-19 e sub-20 na seleção da Arábia Saudita, um feito histórico de um clube que nunca tinha conseguido levar jogadores às seleções. Nas duas primeiras épocas, 14 jogadores assinaram contratos profissionais com os seniores e alguns foram transferidos com mais valias financeiras. O balanço é positivo e excede claramente os objetivos propostos. Demos visibilidade a um clube de meio da tabela com títulos que o clube nunca tinha alcançado e estou orgulhoso com o trabalho realizado na Arábia Saudita”, refere o treinador em jeito de balanço, em entrevista a Bola Branca.

Futebol profissional de regresso na Arábia

Na Arábia Saudita, os campeonatos profissionais das Primeira e Segunda Ligas são os únicos que serão retomados. Rui Vitória, em segundo lugar pelo Al Nassr, ainda está na luta pelo título a seis pontos do líder Al Hilal. As equipas estão a voltar ao trabalho e está previsto o futebol profissional recomeçar dentro de pouco mais de um mês.

“4 de agosto é a data que estão a apontar para recomeçar os campeonatos. Os treinadores e jogadores estrangeiros estão a regressar ao país e as equipas já começaram a fazer exames médicos. As provas da Primeira e Segunda Liga que são as competições profissionais vão recomeçar para se jogar as oito jornadas que restam para os campeonatos chegarem ao fim”, detalha Bruno Marinho.

Desejo de regressar a Portugal

Bruno Marinho, de 39 anos, ex-treinador do Salgueiros, está de regresso a casa depois de três temporadas de sucesso nos sub-19 e sub-23 do Al Faisaly da Arábia Saudita. O técnico aguarda por convites do futebol português.

“Gostava de regressar e trabalhar em Portugal. O meu objetivo enquanto treinador é trabalhar na Primeira ou na Segunda Liga em Portugal. Tive algumas abordagens de Portugal e do estrangeiro e estou à espera de decisões. Quero mostrar serviço e competência no meu país e continuar a disfrutar da minha paixão pelo treino e pelo jogo”, declara o treinador.