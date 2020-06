Preço dos combustíveis estabiliza, após sete semanas a subir

Não são esperadas alterações significativas nos preços do gasóleo e da gasolina, a partir de segunda feira. Será, assim, interrompido um ciclo de sete semanas consecutivas de aumentos.

Segundo as contas do Jornal de Negócios, "é expectável que o preço do gasóleo simples se fixe nos 1,1971 euros por litro e o da gasolina simples 95 nos 1,366 euros por litro", na semana que começa a 29.

Mesmo com esta estabilização, os preços mantêm-se em valores máximos. A gasolina está ao mesmo preço que atingiu a 16 de março, antes de ser decretado em Portugal o Estado de Emergência. O gasóleo está tão caro como a 20 de abril.

Desde março, quando o preço começou a cair com a diminuição da procura em resposta à pandemia, o preço por litro do gasóleo desvalorizou 16,9 cêntimos, enquanto que o da gasolina perdeu 14,2 cêntimos.

No mercado internacional, o preço do barril de petróleo está em queda, a reagir ao aumento de casos de covid-19 no mundo e a uma eventual segunda vaga. Tanto em Nova Iorque como em Londres, mercado de referência para Portugal, esta semana as perdas rondam os 2%.