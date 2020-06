Sócios chumbam orçamento do Benfica

Os sócios do Sport Lisboa e Benfica chumbaram esta sexta-feira o orçamento do clube, em Assembleia Geral. É a primeira vez na história do clube que tal acontece.

Ao que a Renascença apurou, 53,95% dos votos expressados foram contra o orçamento e apenas 42,52 foram a favor.

O Benfica adota um sistema de votos ponderados nas suas eleições e assembleias gerais, pelo que alguns sócios têm direito a um voto, outros 5, outros a 20 votos e outros 50, conforme o número de anos de sócio que têm.

Para além de ter sido chumbado no geral, o orçamento foi reprovado por todos estes grupos de sócios, exceto os mais antigos que têm direito a 50 votos, o que inclui as casas do Benfica, cujo representante na AG tem também direito a 50 votos.

A reprovação do orçamento é um duro golpe para a direção chefiada por Luís Filipe Vieira e surge numa altura em que este está sob fortes críticas dos sócios, devido à onda de maus resultados que viu a equipa de futebol principal a passar de uma vantagem de sete pontos na classificação para um défice de três em relação ao rival FC Porto, e ainda com desvantagem no confronto direto.

Segundo os estatutos do clube, a direção tem agora 45 dias para apresentar um novo orçamento à apreciação dos sócios.

Esse prazo fica já para lá do final do campeonato e da Taça de Portugal, marcados para final de julho e início de agosto respetivamente.