Raúl Jiménez prevê missão díficil, mas torce por um Benfica campeão

Raúl Jiménez olha para a classificação da I Liga, para o que falta jogar e conclui que a tarefa do Benfica "vai ser difícil". A derrota com o Santa Clara, e a vitória do FC Porto sobre o Boavista, fez com que os encarnados ficassem a três pontos dos dragões, "quatro por causa do confronto direto", alude o ponta de lança mexicano, em entrevista à Sport TV

"[Benfica]Têm tido alguns problemas desde o recomeço do campeonato. Espero que melhorem e continuem a lutar pelo título. Vai ser difícil (...) mas nada é impossível, devem encarar isto como uma lição e continuar a trabalhar para vencer todos os jogos", recomenda o antigo jogador do Benfica, agora no Wolverhampton.