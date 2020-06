Jaime Antunes: “Bruno Lage fica até ao final da época se o Benfica ganhar na Madeira”

Bruno Lage fica até ao final da época se o Benfica ganhar na Madeira. Esta é a convicção de Jaime Antunes, que em declarações a Bola Branca elege o jogo de segunda-feira, no terreno do Marítimo, como decisivo para a continuidade do treinador.

“Se o Benfica ganhar na Madeira, a probabilidade é o Bruno Lage ficar pelo menos até ao final da época. Não teria muito sentido Bruno Lage ganhar na Madeira e fazer mudanças quando faltam cinco jornadas para o fim do campeonato. Parecia que o Benfica já tinha perdido o campeonato, mas ainda há muitos pontos para disputar e o FC Porto está a praticar um futebol de baixa qualidade e pode perder pontos a qualquer momento, por isso, ninguém no Benfica pode atirar a toalha ao chão, e os jogadores e treinadores têm de dar mostras que ainda podem lutar pelo título”, considera.