Bruno Marinho: “Bruno Lage é a pessoa certa para o Benfica até ao fim da época”

Bruno Lage vai orientar o Benfica no jogo de segunda-feira, na Madeira, com o Marítimo. O embate do Funchal será decisivo para o futuro imediato do treinador. A decisão de Luis Filipe Vieira de manter o treinador é aplaudida por quem conhece Bruno Lage.

Bruno Marinho durante duas épocas privou com Bruno Lage nos Emirados, quando o atual treinador do Benfica orientava os sub-19 do Al Ahli. Bruno Marinho na altura, entre 2012 e 2014 treinava as equipas jovens do Al Hamriyah. “Cruzamo-nos muitas vezes e socializamos bastante. É um excelente treinador e uma excelente pessoa. Tem bastante qualidade como demonstrou na época passada. Por esta altura, há um ano era um herói e recuperou o Benfica tendo sido campeão. Este ano a situação inverteu-se, mas é futebol", afirma.

"Não deixa de ser um grande treinador e é a pessoa certa para continuar até ao fim da época e eventualmente continuar no futuro porque tem um contrato de longa duração. É uma pessoa com bastante experiência e acho que deveria continuar. Luis Filipe Vieira fez bem em reconhecer-lhe capacidade e força mental para continuar no cargo e dar continuidade ao seu trabalho. Mesmo não estando o atual momento a correr bem, tem de lhe ser reconhecido o mérito e ser respeitado”, refere Bruno Marinho em entrevista a Bola Branca.

Luís Filipe Vieira esteve reúnido com Bruno Lage, na quinta-feira, e a saída do técnico poderia ser imediata, mas a opção foi manter o técnico, pelo menos até ao jogo com o Marítimo.

Os maus resultados e as declarações de Lage, após a derrota com o Santa Clara, são fatores apontados para uma decisão imediata.



Vieira disse, no início de junho, antes da retoma da I Liga, em declarações à Benfica TV, que o treinador iria "continuar, independentemente de o Benfica ser campeão". O cenário, 24 dias depois, pode ter mudado.

O clube venceu apenas um dos quatro jogos realizados, depois da retoma do campeonato, empatou dois e perdeu com o Santa Clara, em casa, na última jornada, por 3-4. A equipa está em segundo lugar, a três pontos do FC Porto.

Bruno Lage tem contrato até 2024 e, mesmo acertando a cessação de funções, continuará, avançam os jornais desportivos, a receber ordenado até encontrar um novo clube.