Sporting "não pensa no segundo lugar", apesar da crise do Benfica

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não pensa em terminar a época no segundo lugar, pela inexperiência do plantel e pelos 12 pontos que ainda separar os leões do Benfica, em crise de resultados.

"Penso em manter a nossa posição e melhorar. Mas se perdermos o nosso jogo e o Braga ganhar, perdemos o terceiro lugar. Vencer o jogo é o mais importante, vamos jogo a jogo. Com tanta juventude e com este projeto, a unica preocupação é o próximo jogo. O lugar europeu não está assegurado. Estamos mais perto de sair dos lugares europeus do que do segundo lugar", afirmou, em conferência de imprensa.

O Sporting tem apresentado resultados piores fora de portas do que em Alvalade, mas Amorim desliga-se do passado para começar uma nova fase: "O bom do futebol é que podemos sempre mudar isso. O passado não conta, não interessa muito, não há que pensar em mais nada".

Os leões vão, na sexta-feira, até à Cidade do Futebol para defrontar o Belenenses SAD, uma equipa com bastante semelhanças ao Sporting, segundo Amorim.

"Temos sistemas parecidos, movimentos até indênticos, a qualidade individual vê-se e nesse aspeto temos vantagem, pode fazer a diferença. Cada um tem o dedo do seu treinador e dos seus jogadores, que influenciam a ideia da equipa. A exibição com o Tondela não foi assim tão boa, a do Paços não foi tão má como disseram. Queremos melhorar e ter muita intensidade, muita vontade de ter a bola, ser dominador. O Belenenses também tem essa vontade, mas somos o Sporting e é isso que vamos tentar fazer. Dominar e vencer no fim", diz.

Camacho, nesta altura, é o dono da ala direita do Sporting e Amorim foi questionado sobre a adaptação de Ristovski e Rosier ao novo sistema implementado pelo técnico.

"A ideia está lá, mas depende de quem se adapta. Alguns podem levar mais tempo, mas até podem chegar lá e ganhar o lugar. O futebol vive de dois jogadores a lutar pela posição diariamente e a melhorarem o nível de cada um. Conto com todos", diz.



Tiago Tomás com "voto de confiança"

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a renovação com Tiago Tomás, jovem ponta de lança, até 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Amorim comentou a renovação.

"Vem na linha do que temos feito, que é apostar na juventude, puxar por eles. Damos este voto de confiança, mas protegemos o clube, porque sabemos que os jovens portugueses são muito valorizados lá fora", termina.