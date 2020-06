Sporting. Mathieu termina carreira após lesão grave

O defesa central Jérémy Mathieu lesionou-se com gravidade esta quarta-feira e decidiu terminar a carreira.

Numa mensagem privada nas redes sociais, a que o Record teve acesso, o internacional francês diz que "pensava terminar a carreira de outra forma, mas faz parte do futebol”.

“Lesionei-me esta manhã num duelo. Queria tanto terminar dentro do relvado, mas o destino decidiu de outra maneira”.

Mathieu lembra que passou “19 anos a viver a minha paixão intensamente, com altos e baixos, alegria e choro, vitórias e derrotas e troféus incríveis. Diverti-me muito a fazer o que amo e sempre amarei".

O jogador, de 36 anos, que está em fim de contrato com os leões, deixa um agradecimento "a todos os que me apoiaram durante a minha carreira e que me seguiram no Sochaux, Toulouse, Valencia, Barcelona e Sporting".

A reforma com a família é o próximo passo de Mathieu: "Uma nova vida vai começar para os 4 daqui a um mês. Mal posso esperar por estar lá e poder aproveitar um pouco mais da vida sem restrições. Mil obrigados, até breve e viva a reforma!”.

O Sporting adiantou que o defesa central Jérémy Mathieu fez uma "entorse traumática no joelho esquerdo".

O internacional francês realizou uma ressonância magnética, após a lesão desta quarta-feira, e foi confirmada “uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial".

"Infelizmente, dado o prognóstico para este tipo de lesão, constata-se que Jérémy Mathieu não estará em condições de voltar a jogar pelo Sporting Clube de Portugal até ao final da presente época", lê-se no boletim clínico.