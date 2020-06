Bruno Fernandes “triste” com final de carreira de Mathieu

O médio Bruno Fernandes deixou uma mensagem para Jérémy Mathieu depois do defesa francês ter confirmado o final de carreira após lesão.

O antigo capitão dos leões escreve que a notícia o deixou "triste e cabisbaixo" e confirma que Mathieu foi “o melhor central” com quem jogou.

"Hoje tive uma notícia que me deixou triste e cabisbaixo, soube que o melhor central que alguma vez tive como colega de equipa se lesionou e assim decidiu dar o fim a uma carreira recheada de títulos e momentos inesquecíveis! O velhinho como todos o conheciam no seio sportinguista teve a infelicidade de se lesionar e assim não acabar a carreira como tanto merecia".

Bruno Fernandes recorda que jogou “dois anos e meio” com Mathieu, “dois anos e meio de aprendizagem, dois anos e meio de eternas apostas nos treinos para ver quem fazia mais golos de livre, dois anos e meio a ver magia sair dos pés de um central”.

“Era um central com qualidade de 10 e velocidade de um extremo!", reforçou o internacional, atual jogador do Manchester United.

“Triste por não poder estar no jogo de despedida que infelizmente esta lesão te tirou mas que espero que mais tarde tenhas a oportunidade de te despedir do relvado como mereces!”

A fechar a mensagem no Instagram, Bruno Fernandes agradece: "Obrigado pelas lágrimas na final da taça de Portugal que me demonstraram o que é ter amor ao jogo e que todas as conquistas contam com se fosse a primeira”.