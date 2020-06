PSD contra Centeno no Banco de Portugal e atira-se a Marcelo

“Pode, mas não deve”, diz o vice-presidente do PSD Morais Sarmento sobre a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal.

Numa comunicação aos jornalistas, nesta quinta-feira, Morais Sarmento avança que já transmitiu ao Governo a posição do partido, que “é desfavorável à escolha do professor Mário Centeno”.

“Entendemos que é desaconselhável, não traz clareza. Não a faríamos e não concordamos”, declarou, apesar de o atual quadro legal existente “permitir ao Governo proceder a esta escolha”.

O social-democrata esclareceu também que o PSD está contra soluções que “atropelem princípios e se traduzam em iniciativas ‘ad hominem’”, como algumas que chegaram ao Parlamento.

PSD insiste em período “de nojo”

Um período de incompatibilidade – “vulgo período de nojo” – “não superior a dois anos” é a tónica mais importante da iniciativa legislativa social-democrata, “um dos aspetos que consideramos essenciais”.

Esta regra deverá aplicar-se também, na ótica do PSD, “a órgãos executivos da banca nacional e, em certos casos, a consultores”.

O partido defende ainda “a existência de um parecer obrigatório do Parlamento, de natureza não vinculativa”, à escolha do governador do Banco de Portugal.

“Somos favoráveis a uma iniciativa legislativa que tenha caráter geral e abstrato e para defender os princípios da confiança e da estabilidade, que se aplique para o futuro de forma rigorosa a todas as situações, mas não sirva para, atropelando princípios, para resolver problemas concretas”, declarou Morais Sarmento.





