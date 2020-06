PSD "atira-se" a Marcelo e critica Centeno no Banco de Portugal

De todas as afirmações que vieram a público sobre a escolha de Mário Centeno, a do chefe de Estado foi “a mais incompreensível”, afirmou.

“Pode, mas não deve”, diz o vice-presidente do PSD Morais Sarmento sobre a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. Numa comunicação aos jornalistas, nesta quinta-feira, condenou, em nome próprio, o Presidente da República.

“Nenhum deles é social-democrata, mas a verdade é que nenhum levantou problemas sérios de incompatibilidade”, sendo “com a indicação agora pretendida do ex-ministro das Finanças que se levanta, pela primeira vez desde que o Banco de Portugal conhece seu estatuto de independente, um problema sério de incompatibilidade de funções”, conclui o vice-presidente do PSD.

“A partir de 1998, a situação altera-se radicalmente. Desaparece qualquer relação tutelar, é afirmada a independência do Banco de Portugal, a inamovibilidade dos seus membros e, como primeira relação, a relação com o Banco Central Europeu e não com o Governo de Portugal”, descreve.

“Ora, em 1998, na sequência de um processo de oito anos, o Banco de Portugal conhece uma alteração radical do modelo de funcionamento. Até aí, a primeira relação é com o Governo da República, não é uma dependência hierárquica direta, mas é uma relação tutelar, o que significa que o processo de nomeação não conhece, até esse momento, especiais impedimentos ou incompatibilidades”, começa por dizer.

Um período de incompatibilidade – “ vulgo período de nojo ” – “ não superior a dois anos ” é, “um dos aspetos” que o PSD considera “essenciais” no processo de nomeação do governador do Banco de Portugal.

O Governo já indicou, assim, “ao PSD e ao país” ser sua intenção nomear o ex-ministro das Finanças como próximo governador do Banco de Portugal. “Nos contactos com o PSD, [o Governo] deu nota, nos mesmos termos em que o fez publicamente, da vontade de indicar Mário Centeno para o Banco de Portugal", afirmou Morais Sarmento.

O PSD já transmitiu ao Governo a posição do partido, que “é desfavorável à escolha do professor Mário Centeno”.

Os sociais-democratas defendem ainda “a existência de um parecer obrigatório do Parlamento, de natureza não vinculativa”, à escolha do governador.

“Somos favoráveis a uma iniciativa legislativa que tenha caráter geral e abstrato e para defender os princípios da confiança e da estabilidade, que se aplique para o futuro de forma rigorosa a todas as situações, mas não sirva para, atropelando princípios, resolver problemas concretas”, declarou Morais Sarmento.

O vice-presidente do PSD critica assim iniciativas legislativas que, no seu entender, “visam, não mudar as regras a meio do jogo, mas no fim do jogo e alterar imediatamente o quadro de estabilidade e confiança que deve suportar os nossos regimes políticos”.

“Não somos favoráveis à justiça legislativa revolucionária que tradicionalmente se traduziu em leis ‘ad hominem’, como neste caso se parece pretender em determinadas legislativas”, criticou ainda.

Mário Centeno anunciou a saída do Governo no dia 9 de junho e, nesse próprio dia, o Parlamento aprovou dois projetos de lei com vista a incluir um período de nojo para a nomeação de governador do Banco de Portugal para quem tenha desempenhado funções no Governo.

Os dois projetos aprovados – do PAN e do PEV – sugerem um período de cinco anos, mas o PSD desde logo manifestou a sua preferência por um tempo mais curto.

Os diplomas foram aprovados com os votos do PSD, CDS, Chega, BE, Iniciativa Liberal e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. O PS votou contra e PCP e Verdes optaram pela abstenção.