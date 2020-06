PAN rejeita crise interna e desvaloriza desfiliações de ex-dirigentes

O porta-voz do PAN, André Silva, desvalorizou, esta quinta-feira, a desfiliação do eurodeputado Francisco Guerreiro e da deputada Cristina Rodrigues, rejeitando que o partido atravesse uma crise interna, e acusou os ex-dirigentes de darem prioridade aos “interesses próprios”.

“Neste momento, convocar um congresso a quente não é a melhor situação, não há uma crise”, afirmou André Silva, admitindo que o partido, "como é evidente", vai fazer vai fazer uma reflexão interna sobre as desvinculações recentes.

O porta-voz falava aos jornalistas numa conferência de imprensa que decorreu na sede do PAN, em Lisboa, depois de hoje ter sido conhecida a decisão da deputada Cristina Rodrigues de se desfiliar do partido e passar a deputada não inscrita.

Antes da deputada, também o eurodeputado Francisco Guerreiro optou por deixar de representar o PAN no Parlamento Europeu, passando a independente.

Além destes dirigentes, que integravam a Comissão Política Nacional (CPN), também os Comissão Política Regional da Madeira se desfiliaram, a par de uma uma deputada municipal (e mulher de Francisco Guerreiro) e de um membro da concelhia de Cascais”.

“Não estamos a falar da saída de 500 pessoas, estamos a falar de sete pessoas”, observou o porta-voz do PAN, referindo por várias vezes que “todos os meses há filiações e desfiliações do partido”, algo que considerou “normal”.

André Silva considerou também que os eleitos e dirigentes que deixaram o partido “usaram o PAN como trampolim para chegar até estes lugares”.

“Não deixa de ser curioso que Cristina Rodrigues e o eurodeputado que recentemente saíram do partido não abandonaram os seus cargos políticos remunerados, nenhum abdicou, continuando a prosseguir deste modo os seus interesses próprios e a sua agenda pessoal”, acusou.

Na intervenção que leu aos jornalistas, o deputado indicou igualmente que a desfiliação da deputada eleita por Setúbal nas últimas eleições legislativas, no ano passado, "mais não é do que a antecipação de um inevitável processo de retirada de confiança política do partido".

Apontando que o mal-estar "estava identificado", André Silva assinalou que "estas situações em nenhum partido do mundo acontecem de um momento para o outro".

"As pessoas revelarem-se nas suas verdadeiras intenções é um processo que vai acontecendo, e que aconteceu nos últimos meses", destacou, observando que "esta situação seria inevitável".

Questionado se espera mais alguma desfiliação num futuro próximo, o porta-voz do PAN respondeu que não antecipa "mais nenhuma".