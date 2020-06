​“Do estado de alerta nunca sairemos até ao final da pandemia”, avisa Costa

Veja também:

O primeiro-ministro António Costa avisa que o país só vai voltar ao estado normal quando for decretado ultrapassada a pandemia.



“Do estado de alerta seguramente nunca sairemos até ao final da pandemia”, disse o Chefe de Governo durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros para anunciar medidas mais restritivas para a Área Metropolitana de Lisboa.

Questionado sobre se voltar atrás na AML não é o mesmo que regressar à casa de partida na luta contra a doença, Costa recusou essa ideia. O primeiro-ministro garante que as medidas são necessárias para controlar os casos nesta zona do país, mas que a situação está dentro que era expectável com o desconfinamento.

"Há um crescimento de novos casos maior, mas estamos ainda numa faixa de variação que é previsível, gerível, controlável e os resultados que conhecemos – quer de camas de Cuidados Intensivos, quer camas hospitalares, quer o número de óbitos – confirmam que é estável", assegurou.

Costa voltou a elogiar a estratégia de testagem do pais, garantindo “temos sido um país com total transparência de dados”.