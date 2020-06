Proibição de consumo de álcool na rua alargada a todo o país

A Área Metropolitana de Lisboa, que inclui a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e que, a Norte, vai até aos concelhos de Mafra e Vila Franca de Xira, passa a situação de contingência, com medidas adicionais. E mais medidas adicionais para as 19 freguesias consideradas “críticas” na zona de Lisboa.

Apesar de todo o Portugal continental passar de situação de calamidade para situação de alerta, esta proibição vai vigorar nas próximas duas semanas, como foi anunciado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, no fim da reunião do Conselho de Ministros. O atual despacho que decreta a situação de calamidade em todo o país e que terminaria à meia-noite de dia 28 vai ser prolongado até à meia-noite de dia 30 e a 1 de julho entram em vigor as novas regras.

Além dessas medidas diferenciadas, o Conselho de Ministros aprovou um quadro sancionatório próprio para quem violar as orientações dadas no âmbito do combate à Covid-19. Assim, qualquer pessoa que não cumpra as recomendações e limitações incorre numa multa que pode ir de 100 a 500 euros. Nos casos das empresas, as multas podem ir de mil a cinco mil euros.

Portugal continental – situação de alerta

Confinamento obrigatório para doentes e pessoas em vigilância

Mantêm-se regras sobre distanciamento social, como o uso de máscara, os limites de lotação de espaços e de transportes, limitações de horários e recomendações de higienização •Ajuntamentos limitados a 20pessoas

Proibição de consumo de álcool na via pública.

Área Metropolitana de Lisboa – situação de contingência

Encerramento de estabelecimentos comerciais às 20h00, exceto: restauração para serviço de refeições e take-away; super e hipermercados (que podem estar abertos até às 22h00); abastecimento de combustíveis; clínicas, consultórios e veterinários; farmácias; funerárias; equipamentos desportivos

Proibição de venda de álcool nas estações de serviço

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas

19 freguesias “críticas” – situação de calamidade