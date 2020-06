Portugal é "o campeão europeu" dos incêndios. Todos os anos arde mais de 3% da floresta

Portugal é “o campeão europeu” dos incêndios, onde todos os anos arde mais de 3% da floresta, uma situação que se deve ao abandono rural, cessação de atividades agrícolas tradicionais e ausência de políticas, revelou hoje um relatório ibérico. O relatório “Um Planeta em Chamas”, que foi hoje lançado em Portugal pela ANP/WWF (Associação Natureza Portugal/Fundo Mundial para a Natureza), traça a situação dos incêndios florestais em Portugal e Espanha e apresenta propostas para a prevenção dos fogos. “Portugal é o país europeu mais castigado pelos incêndios. Nos últimos 30 anos é o que mais sinistros enfrentou e aquele em que mais hectares foram queimados”, lê-se no documento, dando conta que, em média, ocorrem no país, por ano, cerca de 17.000 sinistros, mais 35% do que em Espanha. O relatório da WWF sobre os incêndios florestais na Península Ibérica frisa também que são queimados cerca de 120.000 hectares em média por ano em Portugal, mais 20% do que em Espanha, apesar de ter menos 80% de superfície florestal.

“Este valor significa que todos os anos Portugal vê arder mais de 3% da sua superfície florestal, em comparação com 0,4% em Espanha. Portugal é o primeiro país da Europa e o quarto do mundo que perdeu a maior massa florestal desde o início do século XXI, em grande parte devido aos incêndios florestais que assolam o país todos os verões”, precisa o documento. A WWF sustenta que “ano após ano, a área ardida não para de crescer” em Portugal, justificando esta situação com “um sem fim de fatores, desde o abandono rural, cessação de atividades agrícolas tradicionais, à ausência de políticas sérias de gestão do território e gestão florestal responsável”. O relatório frisa que Espanha e Portugal “são e serão países de incêndios extremos que muito provavelmente viverão cenários muito perigosos de intensidade semelhante”. A WWF refere que, nos últimos anos, centenas de pessoas perderam a vida em incêndios em países como Portugal, Grécia, Itália e Espanha, mas que dificilmente chegarão a ter a extensão e duração dos da Austrália. No entanto, sublinha que, se continuarmos com esta dinâmica, os incêndios, em especial os que afetam a área de interface urbano rural, vão colocar “cada vez mais em sério risco a vida das pessoas”. Segundo a WWF, os incêndios já não representam apenas danos ao património ambiental e rural, sendo também “um grave risco para a vida das pessoas e um lastro para os cofres públicos” ao deixar milhares de desalojados e danos materiais não quantificáveis.

A associação considera que o Governo português deve colocar em marcha o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. O relatório “Um Planeta em Chamas” destaca que, a nível global, a problemática dos grandes incêndios está “intrinsecamente ligada com as alterações climáticas” e evidencia o desequilíbrio existente entre medidas de prevenção e de extinção e como estas “sistematicamente se revelam insuficientes para resolver este problema ambiental”. O mesmo documento reforça igualmente que para combater os grandes incêndios é essencial apostar na prevenção, valorização das áreas rurais, tornando as paisagens mais resilientes e na mudança de comportamentos da população em geral.