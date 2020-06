No Name Boys detidos tinham manuscritos com dados sobre dirigentes e planeavam agressões

Os seis membros do grupo organizado de adeptos No Name Boys detidos esta quinta-feira tinham manuscritos com informações de dirigentes e comentadores de clubes, assim como de jornalistas, e orquestravam agressões violentas, de acordo com a Policia de Segurança Pública (PSP).

A PSP realizou, durante a manhã, uma operação na Área Metropolitana de Lisboa no cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção por vários crimes relacionados com a claque No Name Boys. Em conferência de imprensa, o comissário da PSP Bruno Pereira revelou que estão a ser contabilizadas "mais de duas dezenas" de vítimas de agressões, muitas das quais não terão sido espontâneas.

"Não era de modo algum aleatório. Admitindo que pudesse haver cenários aleatórios, que seriam uma reação por exemplo pós-jogo, havia ações claramente planeadas, previamente orquestradas e é indicativo disso mesmo o facto de terem sido encontrados, entre muitas outras coisas, manuscritos com elementos de identificação e informações relacionadas com jornalistas, pessoas com cargos de direção em clubes, comentadores de televisão. Claramente é bem demonstrativo dos impulsos que moviam estas ações e de um grau de planeamento prévio que foge à mera oportunidade ou mera reação a um estímulo", revelou.

O comissário Bruno Pereira explicou que a investigação "surgiu ao abrigo do combate e prevenção à violência no desporto e vem complementar ações levadas a cabo por suspeitos que integram" o grupo organizado de adeptos No Name Boys e que, "num passado recente, praticaram factos violentos, numa escalada declarada".

Em causa estão "situações cometidas no estádio, quer por força de agressões entre adeptos ou contra agentes da autoridade, crimes de danos contra adeptos de outros clubes, incluindo de países que não são de Portugal", assim como "ações planeadas pelos suspeitos com situações de conhecimentos prévios junto de moradas, viaturas e rotinas que lhes permitiam orquestrar, com maior probabilidade de sucesso, agressões violentas a adeptos rivais com violência ao ponto de os deixar inanimados e em risco de vida".

"Nas buscas às residências dos arguidos e a espaços que frequentavam foram encontrados objetos de natureza proibida: armas de fogo, facas, soqueiras, potes de fumo artesanais, balaclavas, artefactos à ligação clubística e 'sprays' utilizados para frases de intimidação e provocação", esclareceu o comissário Bruno Pereira.