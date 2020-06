Grande Lisboa. Dever cívico de recolhimento volta para as freguesias mais afetadas pela covid-19

Veja também:

Os habitantes das 19 freguesias mais afetadas pela covid-19, na Grande Lisboa, vão voltar a ter o dever de recolhimento geral. Assim, as pessoas só devem sair de casa para trabalhar e fazer compras.

Esta medida será o principal recuo em relação ao desconfinamento, decidida no Conselho de Ministros desta quinta-feira, que já terminou, aguardando-se ainda a conferência de imprensa.

Também haverá aumento do policiamento e da vigilância sanitária nas 19 freguesias, tal como o primeiro-ministro já anunciou, na segunda-feira. E os ministros aprovaram as especificas para quem desobedeça às orientações no âmbito do combate à covid-19, nomeadamente, os limites aos ajuntamentos que, na Área Metropolitana de Lisboa, voltaram a ser de 20 pessoas.

A possibilidade de regresso ao dever de recolhimento já tinha sido avançada pela edição de hoje do diário Público.

O dever geral de recolhimento já tinha sido levantando para todo o país.

Na terça-feira, o ministro da Administração Interna divulgou quais as 19 freguesias da zona de Lisboa onde os focos de contágio são mais preocupantes.