Feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras suspensas

“Em sequência da resolução nº 45-B/2020 do Conselho de Ministros, de 22 de junho, está interdita a realização de feiras na área do Município de Lisboa”, indica o comunicado enviado à Renascença .

A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Lisboa, na sequência da resolução do Conselho de Ministros, que impõe novas restrições nalgumas freguesias da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Estão suspensas, a partir desta quinta-feira, as feiras do Relógio, da Ladra, e das Galinheiras, em Lisboa.

Face ao aumento de casos, o Governo admite voltar ao dever cívico de recolhimento obrigatório em 19 freguesias na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), avança o jornal “Público” nesta quinta-feira.

Segundo o jornal, a medida poderá ser aprovada na reunião de hoje do Conselho de Ministros.

Na quarta-feira, à Renascença, o infeccionlogista Fernando Maltez dizia que a situação em Lisboa estava fora de controlo, mas que pode ser revertida. Mais tarde, depois da reunião no Infarmed, o Presidente da República recusou que houvesse descontrolo na região.

Marcelo garante que Portugal tem “adotado a metodologia da verdade” e defende "medidas específicas" e "atuação rápida" para travar a Covid-19 em Lisboa.

Segundo o deputado social-democrata Ricardo Batista Leite, que também esteve na reunião no Infarmed, o número de casos na região LVT é “a representação de uma segunda onda” da doença.

“De acordo com os técnicos do grupo de epidemiologia da Direção-Geral da Saúde, a situação que estamos a viver, particularmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, é – nas palavras deles – a representação de uma segunda onda da Covid-19 e o aumento do número de casos que estamos a verifica não é só o resultado do aumento da testagem veiculada nos últimos dias”, declarou aos jornalistas.