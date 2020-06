Covid-19. Lar da Santa Casa de Cinfães com mais 19 utentes infetados

No que respeita à situação da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, a Comissão Municipal de Proteção Civil refere que há 77 casos positivos, sendo 53 utentes (incluindo os 19 novos casos de hoje) e 24 funcionários.

Segundo a mesma fonte, do total, "encontram-se em vigilância 87 casos, curados 27 e lamentam-se quatro óbitos, um anterior e três na Santa Casa da Misericórdia". Dois deles ocorreram hoje de manhã, um no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e outro nas instalações da instituição.

O concelho de Cinfães, no distrito de Viseu, registava hoje à tarde 25 novos casos de covid-19, sendo 19 utentes da Santa Casa da Misericórdia, anunciou a Comissão Municipal de Proteção Civil.

"Dois doentes do concelho encontram-se internados e em acompanhamento no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e os restantes em acompanhamento institucional e domiciliário", acrescenta.

A mesma fonte refere que "continuam a realizar-se testes, nomeadamente a contactos de positivos com sintomas, tendo como objetivo a despistagem de casos e a interrupção o mais precocemente possível, caso existam positivos, de novas transmissões".

Hoje, dois especialistas de infecciologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa estiveram na Santa Casa da Misericórdia e, em parceria com os serviços médicos e de enfermagem da instituição, realizaram consultas e acompanhamento aos utentes.

"O objetivo é manter um acompanhamento rigoroso, permanente e especializado, de forma a garantir o máximo bem-estar e as melhores condições de saúde aos utentes atingidos pela doença", justifica a comissão.

