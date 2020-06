Segway vai deixar de ser produzida ao fim de duas décadas de diversão e acidentes

A empresa norte-americana Segway vai deixar de produzir os conhecidos veículos de duas rodas, ao fim de duas décadas a transportar pessoas, emoções fortes e acidentes mediáticos.

A produção do veículo elétrico guiado com o movimento do corpo, popular entre turistas e forças de segurança, vai cessar a 15 de julho.

As vendas da Segway têm vindo a cair e, atualmente, só representavam 1,5% das receitas da empresa com sede em Bedford, no estado de New Hampshire.