Droga afeta cerca de 35,6 milhões de pessoas. Cocaína expande-se em África

As apreensões de anfetaminas quadruplicaram entre 2009 e 2018 e, apesar de uma melhoria na fiscalização global, os traficantes e vários cientistas estão a desenvolver novos químicos para as sintetizar, bem como às metanfetaminas e ao ecstasy.

“Para ser eficaz, devem ser elaboradas soluções equilibradas para combater a procura de droga. Isto é mais importante do que sempre foi, à medida que os desafios para combater as drogas ilícitas se tornaram extraordinariamente complexos, agravados pelas consequências da Covid-19 e pela crise económica daí decorrente que ameaçam, para pior, o impacto ainda maior na população pobre, marginalizada e vulnerável”, sublinhou.

A diretora executiva da UNODC, Ghada Waly, escreve no sumário do relatório, divulgado no dia em que se celebra o Dia Internacional Contra o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito, que os adolescentes e jovens adultos estão entre os maiores consumidores .

Para Waly, as respostas “equilibradas, abrangentes e eficazes” para apoiar os toxicodependentes “dependem do cumprimento do compromisso assumido pelos vários governos”, que terão de providenciar apoio médico e não deixar ninguém para trás.

Vários governos, diz, têm repetidamente apelado ao trabalho conjunto para enfrentar os muitos desafios colocados pela questão da droga como parte do compromisso assumido nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, mais recentemente, pela Declaração Ministerial de 2019, aprovada pela Comissão sobre Drogas e Narcóticos (CDN).

No ano anterior, o continente africano tinha sido uma das regiões que menos apreensões de cocaína fez, registando 0,4% do volume total desta droga apreendida em 2018 – apenas à frente da Oceânia (0,2%) e da Ásia (0,3%).

Entre os casos citados no relatório, constam as apreensões de 0,8 toneladas de cocaína na Guiné-Bissau em março de 2019 e de 1,8 toneladas em setembro do ano passado, assim como a interceção de uma remessa de 9,5 toneladas da mesma droga em Cabo Verde, em fevereiro do mesmo ano.

Waly recordou que o lema da edição deste ano do relatório, “Better Knowledge For Better Care (“Melhor Conhecimento para Melhor Atendimento”), simboliza a importância da evidência científica no reforço das respostas ao problema mundial da droga.

“Ainda assim, apesar de África parecer um destino marginal para a cocaína, há sinais de que a África Ocidental e o Norte de África são de uma importância contínua e, possivelmente, crescente enquanto áreas de transbordo para a cocaína destinada à Europa e a outros mercados lucrativos”, acrescenta-se no documento.



No entanto, a UNODC alerta que estes números “podem sofrer da limitada capacidade das autoridades locais em executarem missões eficazes”.

Origem no Brasil e mais rotas

A edição deste ano do Relatório Mundial sobre a Droga acrescenta que a maior parte da cocaína que entrou no continente africano entre 2014 e 2018 “parece ter partido do Brasil, seguindo-se Colômbia, Bolívia e Peru”, sendo o continente africano utilizado como uma ponte para mercados europeus como Espanha, França e Itália.

Entre as várias apreensões feitas em África no ano passado, o relatório da UNODC destaca a apreensão de várias remessas de cocaína oriundas do Brasil, como uma apreensão de 0,8 toneladas no Senegal, em junho do ano passado, com destino a Angola, e a apreensão de 0,8 toneladas de cocaína no Benim, em dezembro, destinadas ao Níger.

Segundo a agência das Nações Unidas, os traficantes de cocaína estão também a diversificar as rotas tomadas.

“A Venezuela foi, em tempos, um dos maiores pontos de partida, mas viu a sua importância diminuir com a volatilidade política. O Brasil continua um importante país de trânsito e pode até ter de desempenhar um papel maior, e o Uruguai também parece estar a crescer”, aponta a UNODC, que refere que, no final de 2019, as autoridades uruguaias apreenderam duas remessas, num total superior a nove toneladas de cocaína, com destino à África Ocidental.