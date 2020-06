Jerónimo de Sousa. “Não vejo a curto prazo uma possível crise” que leve a legislativas em 2021

Apesar da grave crise económica que o país irá atravessar este ano, o secretário-geral comunista acredita que a estabilidade política não está em causa – embora se admita desiludido com o Governo por ter anunciado medidas do PCP no plano de estabilização e as ter esquecido no orçamento.

Numa semana em que o Conselho de Ministros decide sobre mais uma nova fase de desconfinamento e perante o aumento dos casos de infeção é sensato sair do estado de calamidade?

Mais do que essa questão do estado de calamidade, o importante é perceber aquilo que se está a passar particularmente aqui na região de Lisboa. No encontro de segunda-feira do Governo com os presidentes das câmaras creio que se fez um esforço para colocar uma questão de fundo: é necessário reforçar equipas que, a partir de uma observação concreta, no terreno, de algumas freguesias sejam capazes de detetar o percurso do aumento da epidemia, e ter em conta as comunidades que ali vivem, as condições difíceis de habitação e de trabalho da população.

Atribui esta situação a um desconfinamento rápido demais na região de Lisboa?

Não. Considero que as coisas se atrasaram um pouco e que é importante também outra questão vital para aquelas freguesias: os transportes públicos. Com o agravamento da situação, as empresas de transportes aplicaram o lay-off, reduzindo substancialmente os autocarros que servem a zona, tal como os comboios em Sintra. É imprescindível o aumento do transporte ferroviário e rodoviário onde existem muitas situações dramáticas.

Mas virá a tempo?

Vem sempre a tempo tendo em conta que se não o fizermos estamos a lidar com o desconhecido.

A situação pode ficar descontrolada?

Sim, se não forem tomadas medidas tendo em conta que já está situado o problema nos transportes… Temos o caso da Azambuja que é paradigmático, mas também aqui há uma identificação clara do problema do surto infecioso. Não resolver todos os problemas pode encaminhar as coisas no sentido do descontrolo da situação.

O reforço para transportes é uma promessa para o Orçamento Suplementar, que o PCP viabilizou na generalidade abstendo-se. No final, a questão dos transportes é condição para o voto a favor?

Nós colocámos um conjunto de propostas de âmbito mais vasto em relação ao problema. Mas não é uma linha vermelha.

Então qual é a linha vermelha? Há alguma?

Nós preferimos linhas verdes que criem as condições nos transportes, nas comunidades, na verificação das condições de habitação dos residentes nos diversos concelhos. Mas isso é insuficiente. Nós sabemos que o vírus mata. Existe a necessidade efetiva da proteção sanitária. Mas o grande problema para nós é que, enquanto tudo isso sucedia, houve corte no salário mesmo com aplicação do lay-off (de três em três meses o trabalhador perde um mês de salário), há cem mil despedimentos, há os que perderam tudo - trabalhadores a recibo verde ou por conta própria, de micro e pequenos empresários que estão, muitos deles, arruinados. Tudo isto feito no silêncio, com a atenção virada prioritariamente naturalmente para o surto.