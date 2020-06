​Manuel Cajuda. "Dérbi do Minho traduz o que é amor ao futebol"

Hoje é dia de dérbi do Minho com o Sporting de Braga a receber o Vitória de Guimarães. Os arsenalistas, comandados por Custódio Castro, ainda não venceram depois da retoma do campeonato e perderam o terceiro lugar para o Sporting.

O Vitória Guimarães também ainda não venceu nesta fase da competição mas continua na luta pelo 5.º lugar que dá qualificação para uma prova europeia.

Este é um dérbi sempre eletrizante que desta vez não vai ter público nas bancadas como destaca em Bola Branca, Manuel Cajuda, treinador que passou pelas duas equipas e que esteve em quase duas dezenas de dérbis.

"O dérbi do Minho é fantástico. À exceção do Benfica-Sporting, este é o jogo mais vibrante do futebol português. Há também o Marítimo-Nacional, mas este é especial pela rivalidade dos adeptos, pelo seu carinho/ódio e pela forma como é vivido. E quem sabe a influência que o público tem no aspeto emocional do futebol, vai sentir alguma tristeza por ver este dérbi sem público. Os adeptos são sempre a melhor das equipas num jogo", referiu a Bola Branca.

Nestas declarações, Manuel Cajuda prefere deixar as questões desportivas para o início do jogo, realçando as questões emocionais que rodeiam um dérbi como este.

"Vivi 18 ou 19 dérbis destes. Estive dos dois lados e faço um esforço especial para não falar muito de dois clubes por quem tenho tanto carinho. É um jogo que, seja qual for a competição, nunca é menor. Tem um significado apaixonante. Um Sporting de Braga - Vitória de Guimarães traduz o que é o amor ao futebol", concluiu.

Manuel Cajuda treinou o Braga, entre 94/95 e 96/97, e entre 99/00 e 2001/02. Esteve no Vitória de Guimarães entre 2006/07 e 08/09.

O Sporting de Braga - Vitória de Guimarães joga-se esta noite, às 21h00 no Estádio Municipal de Braga. Na primeira volta, o Braga foi vencer por 2-0 ao Estádio D. Afonso Henriques.