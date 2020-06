Ivo Vieira acredita que dérbi foi decidido pela "capacidade individual" do Braga

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, acredita que o dérbi perdido por 3-2 no terreno do Sporting de Braga deveu-se ao talento individual dos jogadores do rival.

Em declarações à Sport TV, Ivo fala "em erros cometidos" que permitiram a reviravolta do Braga, depois de ter estado a vencer, por 2-1.

"Foi uma entrada em falso, trabalhámos nesse sentido, para dar largura aos laterais para proteger a procura de profunidade do Braga. A equipa teve uma boa reação, inverteu a situação e fez dois golos. Mas cometemos alguns erros e isso colocou o resultado em causa. Duas perdas de bola e duas transições. Houve equilíbrio nas oportunidades, o que definiu o resultado foi a capacidade individual de colocar a bola na baliza e nós não fomos tão fortes", diz.

O Braga venceu por 3-2, com dois golos a meia-distância, de Francisco Trincão e Galeno. Ivo Vieira diz que gostou da exibição, mas este jogo "era para vencer" e não para "jogar bem".

"Gosto que a equipa jogue bem e mostre o processo em que acredito. Mas sabíamos que hoje não era um jogo para jogar bem, era para ganhar. O objetivo era ganhar e não conseguimos", diz.

O Vitória está em sétimo lugar, a quatro pontos do Rio Ave e a cinco do Famalicão, e está cada vez mais distante de um lugar europeu. Ivo Vieira admite que a situação fica mais complicada, mas que a equipa vai lutar para conseguir o objetivo.

"Vamos ser conscientes e abordar os jogos com normalidade. Pela distância de pontos, temos de ser realistas, não vivo no mundo da lua. Vamos acreditar enquanto for possível, ainda faltam pontos suficientes para conseguir o objetivo. Vamos correr atrás", termina.