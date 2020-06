Dois finais prematuros

A situação de Bruno Lage no Benfica está em debate nos jornais desportivos desta quinta-feira. A imprensa não dá mais margem ao treinador.

"Lage de saída", garante "A Bola". Vieira entende que deixou de haver condições para a continuidade do técnico. Lage considera que não lhe foram dadas todas as condições na formação do plantel. Decisão iminente. SAD quer virar a página.

"Ponto final", escreve o "Record". Bruno Lage deixa a Luz e poder ser já. Reunião de hoje com Vieira será decisiva. Marco Silva é o nome mais sólido para a sucessão. Outros candidatos, Jorge Jesus e Leonardo Jardim, são objetivos mais difíceis de alcançar.

Outro fim anunciado é o de Mathieu ao futebol. Francês lesiona-se com gravidade e acaba a carreira. "Diverti-me muito a fazer o que amo e sempre amarei", diz o central.

"O Jogo" anuncia que a SAD do Sporting está a negociar com Rafael Leão. Dívida de 16,5 milhões de euros pode ser atenuada. Com a ajuda de Jorge Mendes abriu-se o diálogo após a sentença do Tribunal Arbitral do Desporto.

A manchete do jornal "O Jogo" é dedicada ao FC Porto: "Marega tomou o dragão". Golos ao Boavista fazem dele o jogador do plantel com melhor registo no estádio do FC Porto. Trinta um golos para 30 vitórias. Quando o maliano marca, a equipa ganha.

Iker Casillas abre porta de saída a Otávio. Médio apontado a Sevilha, Lyon e Nápoles. "Já várias equipas perguntaram por ele", diz o antigo guarda-redes.

"A Bola" coloca Tomás Esteves perto do Valência. Pode acompanhar Diogo Leite numa operação de 40 milhões de euros.

"O Jogo" dá, ainda, destaque na primeira página ao dérbi do Minho, entre Braga e Vitória de Guimarães, marcado para esta quinta-feira, às 21h00.